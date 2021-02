Arrestato Luigi Sartor, coltivava 106 piante di marijuana in un casolare abbandonato (Di martedì 16 febbraio 2021) Ancora guai per l’ex calciatore Luigi Sartor. Nelle ultime ore è finito in manette per essere stato sorpreso a coltivare marijuana in un casolare abbandonato a Lesignano Palmia. Nel dettaglio è stato fermato dalla Guardia di Finanza che lo ha accusato di detenzione di sostanze stupefacenti insieme a un complice, con il quale curava una serra con 106 piantine. Non si tratta del primo arresto per Sartor, nel 2015 era stato condannato a 9 mesi di carcere con pena sospesa per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna e successivamente assolto all’accusa di stalking. Nel 2012 era stato squalificato per cinque anni nell’ambito dell’inchiesta sul calcioscommesse. La carriera di Sartor Luigi Sartor è un ex calciatore italiano, di ruolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 16 febbraio 2021) Ancora guai per l’ex calciatore. Nelle ultime ore è finito in manette per essere stato sorpreso a coltivarein una Lesignano Palmia. Nel dettaglio è stato fermato dalla Guardia di Finanza che lo ha accusato di detenzione di sostanze stupefacenti insieme a un complice, con il quale curava una serra con 106 piantine. Non si tratta del primo arresto per, nel 2015 era stato condannato a 9 mesi di carcere con pena sospesa per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna e successivamente assolto all’accusa di stalking. Nel 2012 era stato squalificato per cinque anni nell’ambito dell’inchiesta sul calcioscommesse. La carriera diè un ex calciatore italiano, di ruolo ...

