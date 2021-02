Alessia Marcuzzi e quella dichiarazione che non lascia dubbi

Leggi su kronic

(Di martedì 16 febbraio 2021) La showgirl, nel giorno di San Valentino, lancia un messaggio iconico e colorito che non(Getty)è una conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana. Il suo esordio risale al 1991, sull’emittente “Tele Montecarlo”. Inizialmente prende parte ad alcuni programmi sportivi, fino all’approdo in Rai nel “Grande gioco dell’oca”. Nel 1996 passa a Mediaset, dove le viene affidata la conduzione del “Festivalbar” per sette stagioni consecutive. All’inizio degli anni duemila prende il posto di Simona Ventura alla guida della storica trasmissione di Italia 1 “Le Iene”. Questo è senz’altro un passo importante nella carriera della showgirl, che attraverso questa esperienza ...