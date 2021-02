Uccide la moglie | incastrato da un’app contapassi

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Jeffrey West, nel 2018, ha ucciso laKat colpendola alla nuca con una bottiglia. La donna è stata trovata in strada da un automobilista, nuda e con indosso solamente il reggiseno. L’uomo, ex investigatore, ha ucciso la donna in un impeto di gelosia, al culmine di una violenta lite, questa la ricostruzione degli inquirenti. Ma lui si era difeso sostenendo che quella sera, a quell’ora, lui dormiva e laera caduta battendo la testa, poichè ubriaca. Kat era una casalinga e da qualche tempo, per arrotondare, faceva la camgirl. Postava delle foto di nudo o in lingerie su internet dietro pagamento di un corrispettivo. Quella sera, secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due avevano litigato perché West era “stufo di questo affare di Instagram”, come ha detto lo stesso West, che aveva però dichiarato di essere andato a letto dopo il ...