Alberto_Cirio : Il ministro Speranza ha appena firmato una ordinanza che blocca la ripartenza degli impianti di sci. Sono allibito… - LegaSalvini : STOP ALLO SCI, L’IRA DI CIRIO CONTRO IL GOVERNO: ‘‘UNA MANCANZA DI RISPETTO INACCETTABILE’’ - SkyTG24 : Stop a impianti sci, Cirio a Sky TG24: “Da Speranza mancanza di rispetto” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Sci, Cirio 'Servono ristori certi e immediati' - - CorriereCitta : Sci, Cirio “Servono ristori certi e immediati” -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Cirio

...di chiusura intempestiva e annunciata con nessun anticipo - sottolineano il presidentee l'... come primo atto avvii immediatamente i ristori per lo"....che sono un modo immediato per dare ossigeno a un settore che per il Piemonte è strategico"e ...capisca i problemi della vita reale e che come primo atto avvii immediatamente i ristori per lo"...La Val Vigezzo ha detto no alla decisione del governo di ieri sera, domenica 14 febbraio, di bloccare la riapertura della stagione sciistica in programma per oggi, lunedì 15. Ma ...Dopo il nuovo stop allo sci, il governatore del Piemonte si rivolge al neopresidente Draghi auspicando una maggiore attenzione per lavoratori e imprese (ANSA) ...