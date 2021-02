Sanremo 2021 | Francesca Michielin ha perdonato Fedez dopo lo “spoiler”? Lei interviene

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 15 febbraio 2021)nei giorni scorsi ha rischiato, per “colpa” di, di saltare la sua presenza all’Ariston in occasione del prossimo Festival di. Il motivo è collegato allo “scivolone” del rapper che per errore avevaato pochi secondi del brano che porteranno in coppia nel corso della kermesse musicale, dal titolo “Chiamami per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.