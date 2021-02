Paolo Rossi, non c’è pace per l’ex Campione del Mondo: rubati i suoi cimeli dallo stadio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non c'è pace per Paolo Rossi.Allo stadio "Menti" di Vicenza sono stati rubati alcuni cimeli appartenenti a Paolo Rossi. Una situazione analoga era già accaduta durante i funerali dell'ex Campione del Mondo, quando un gruppo di malviventi si sono introdotti nell'abitazione aretina della famiglia portando via monili e oggetti preziosi. Il furto è stato denunciato dal curatore del Vicenza Calcio spa, Nerio De Bortoli, contro ignoti. I documenti mancanti, che non compaiono più nell'inventario, sarebbero spariti tra gennaio e marzo 2018. Prima che il tribunale dichiarasse il fallimento del Vicenza Calcio, si trovavano ancora nella sede del club. La scomparsa è infatti stata messa a verbale solo di recente, quando lo stesso ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non c'èper.Allo"Menti" di Vicenza sono statialcuniappartenenti a. Una situazione analoga era già accaduta durante i funerali dell'exdel, quando un gruppo di malviventi si sono introdotti nell'abitazione aretina della famiglia portando via monili e oggetti preziosi. Il furto è stato denunciato dal curatore del Vicenza Calcio spa, Nerio De Bortoli, contro ignoti. I documenti mancanti, che non compaiono più nell'inventario, sarebbero spariti tra gennaio e marzo 2018. Prima che il tribunale dichiarasse il fallimento del Vicenza Calcio, si trovavano ancora nella sede del club. La scomparsa è infatti stata messa a verbale solo di recente, quando lo stesso ...

