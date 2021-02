Palù lancia l' allarme | «No a riaperture | servono altri due mesi di sacrifici»

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Secondo il virologo e presidente dell'agenzia italiana del farmaco Aifa, per lebisognerà attenderedue o trecon l'arrivo della primavera.fa un appello: «due o treper le» Giorgioha fatto un appello a tutti affinché si continui a rispettare tutte le misure di protezione individuale e soprattutto ad evitare gli assembramenti. L'unico strumento per sconfiggere il Covid-19 resta l'immunizzazione, per questo motivo, bisogna accelerare con le vaccinazioni. L'esperto spiega che con l'arrivo della primavera, la diffusione del virus potrebbe iniziare a rallentare e per tale ragione, si potrebbe iniziare a valutare eventuali, ...

Ultime Notizie dalla rete : Palù lancia

Lo stesso presidente Aifa Giorgioli aveva già definiti dei "salvavita" sottolineando come "...un allerta anche Anthony Fauci, consigliere speciale del presidente Biden sulla lotta alla ...... a seguito di una collisione, per cause in corso accertamento, tra unaFlavia e Toyota Aygo nei pressi di un incrocio tra le via Mazzini e. Il conducente dellaFlavia G. L., ...