Juric: “Oggi molto bene, ci servono altri 6-7 punti per stare tranquilli” (Di martedì 16 febbraio 2021) Ivan Juric, tecnico degli scaligeri, ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria sul Parma: Ha rivisto il carattere in questa rimonta?“Non solo carattere, perché soltanto con il carattere non vai da nessuna parte: Oggi abbiamo giocato davvero bene. Eravamo andati in svantaggio e non era semplice recuperare. Abbiamo fatto una partita davvero ottima.Oggi c’è poco di negativo, ognuno ha fatto il suo: chi un po’ di più, chi un po’ di meno. Oggi molto bene in generale, la prestazione è stata convincente”. La classifica cosa le fa pensare?“Che dobbiamo migliorare, pensando a giocare bene. Iniziamo a recuperare qualcuno. Ci vogliono altri sei o sette punti per stare tranquilli, li ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 febbraio 2021) Ivan, tecnico degli scaligeri, ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria sul Parma: Ha rivisto il carattere in questa rimonta?“Non solo carattere, perché soltanto con il carattere non vai da nessuna parte:abbiamo giocato davvero. Eravamo andati in svantaggio e non era semplice recuperare. Abbiamo fatto una partita davvero ottima.c’è poco di negativo, ognuno ha fatto il suo: chi un po’ di più, chi un po’ di meno.in generale, la prestazione è stata convincente”. La classifica cosa le fa pensare?“Che dobbiamo migliorare, pensando a giocare. Iniziamo a recuperare qualcuno. Ci voglionosei o setteper, li ...

CalciohellasIt : Le parole di Juric in conferenza stampa dopo #VeronaParma - sportli26181512 : Verona, Juric: 'Davvero un'ottima gara. Ora ci servono altri 6-7 punti': Il tecnico scaligero esulta dopo il Parma:… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Marani: 'A gennaio si era posto il problema dell'attaccante e ad oggi non è stato risolto. #Juric e #Italiano? Bravi,… - Fiorentinanews : #Marani: 'A gennaio si era posto il problema dell'attaccante e ad oggi non è stato risolto. #Juric e #Italiano? Bra… - HellasLive : #Adailton: “Il lavoro di #Juric è straordinario. L’#HellasVerona oggi in #SerieA è una squadra importante” -