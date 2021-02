Governo Draghi, prime grane: stop allo sci fa infuriare la Lega (Di lunedì 15 febbraio 2021) Neanche il tempo di giurare che per il neonato Governo Draghi è già tempo delle prime schermaglie tra partiti. Del resto, vista la maxi maggioranza, da Leu alla Lega, la sfida del nuovo esecutivo sembra essere proprio quella di riuscire a far coesistere le diverse sensibilità. Pronti via a far salire subito l’asticella della tensione ci ha pensato l’ennesimo stop allo sci, con il Ministro della Salute Speranza che ha firmato la nuova ordinanza su sollecitazione del Comitato Tecnico Scientifico, a poche ore dalla riapertura prevista il 15 febbraio, slittata, dunque, al 5 marzo. Scatta l’ira di Regioni, operatori di settore e della Lega, decisa a chiedere “un cambio di squadra a livello tecnico, al di là di Speranza”, al dicastero della Salute. “Non si può – dicono i ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) Neanche il tempo di giurare che per il neonatoè già tempo delleschermaglie tra partiti. Del resto, vista la maxi maggioranza, da Leu alla, la sfida del nuovo esecutivo sembra essere proprio quella di riuscire a far coesistere le diverse sensibilità. Pronti via a far salire subito l’asticella della tensione ci ha pensato l’ennesimosci, con il Ministro della Salute Speranza che ha firmato la nuova ordinanza su sollecitazione del Comitato Tecnico Scientifico, a poche ore dalla riapertura prevista il 15 febbraio, slittata, dunque, al 5 marzo. Scatta l’ira di Regioni, operatori di settore e della, decisa a chiedere “un cambio di squadra a livello tecnico, al di là di Speranza”, al dicastero della Salute. “Non si può – dicono i ...

Potrebbe essere davvero al "capolinea" la direzione del commissario Domenico Arcuri sul piano vaccini anti - Covid : il Governo Draghi entro il 5 marzo deve firmare un nuovo provvedimento che "sostituisca" l'attuale Dpcm in scadenza e tra le diverse norme da rinnovare vi è anche la gestione commissariale del Presidente ...

15 FEB - Scoppiata ieri, in maniera eclatante, la prima grana del Governo Draghi. Oggetto del contendere lo stop fino al prossimo 5 marzo dello svolgimento delle attività sciistiche amatoriali con un' ...

