Giuliano diffida via avvocati Rosalinda e il Grande Fratello Vip: 'Basta parlare di me' (Di martedì 16 febbraio 2021) . La comunicazione è arrivata durante la come un fulmine a ciel sereno, ma forse non troppo, visto l'andamento ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021) . La comunicazione è arrivata durante la come un fulmine a ciel sereno, ma forse non troppo, visto l'andamento ...

trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - unpooverthetop : RT @Ri_Ghetto: Scusatemi sono un'anima semplice ma sono totalmente a terra per la diffida di Giuliano non so quando mi riprenderò #GFvip - Weed95995967 : Adua oggi ha perso : -DAYANE -ROSMELLO -MEZZO MONDO DI FAN -HA PERSO GIULIA -HA PERSO LA FINALE -HA GUADAGNAT… - blvckrc : RT @miss_chifo: GIULIANO HA FATTO UNA DIFFIDA AL GRANDE FRATELLO AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHA #gfv… - BorgoglioChiara : RT @Ri_Ghetto: Scusatemi sono un'anima semplice ma sono totalmente a terra per la diffida di Giuliano non so quando mi riprenderò #GFvip -