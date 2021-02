‘Gf Vip 5’, Rosalinda Cannavò dopo le tenerezze scambiate con Andrea Zenga confida di aver preso una decisione per il suo futuro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Manca sempre meno alla finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip ma le dinamiche che all’interno della Casa stanno coinvolgendo alcuni dei vipponi sono ancora nel pieno del loro sviluppo. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno deciso solo negli ultimi tempi di rivelare il loro interesse reciproco, che con il passare dei giorni sta diventando sempre più intimo, tant’è che ieri – proprio nel giorno di San Valentino – i due si sono scambiati delle tenere effusioni, sotto gli occhi dei compagni di avventura. Nella giornata di oggi è stata dapprima Samantha De Grenet a chiedere alla bella siciliana cosa si fosse persa ieri, a cui quest’ultima ha risposto: “Mi sono messa a piangere e ho abbracciato Andrea“. La Cannavò è apparsa abbastanza turbata visto e considerato che fuori ha ... Leggi su isaechia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Manca sempre meno alla finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip ma le dinamiche che all’interno della Casa stanno coinvolgendo alcuni dei vipponi sono ancora nel pieno del loro sviluppo.hanno deciso solo negli ultimi tempi di rivelare il loro interesse reciproco, che con il passare dei giorni sta diventando sempre più intimo, tant’è che ieri – proprio nel giorno di San Valentino – i due si sono scambiati delle tenere effusioni, sotto gli occhi dei compagni di avventura. Nella giornata di oggi è stata dapprima Samantha De Grenet a chiedere alla bella siciliana cosa si fosse persa ieri, a cui quest’ultima ha risposto: “Mi sono messa a piangere e ho abbracciato“. Laè apparsa abbastanza turbata visto e considerato che fuori ha ...

