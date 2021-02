Diamo una medaglia al valore a Hysaj e Maksimovic, eroi a parametro zero (Di lunedì 15 febbraio 2021) Donnarumma; Boateng, Sergio Ramos, Alaba; Fernandinho, Wijnaldum, Depay, Draxler; Di Maria, Ibrahimovic, Messi. Questa è la formazione top-svincolati che la BBC s’è divertita a schierare in attesa che a maggio sul mercato calino un po’ di disoccupati eccellenti. I più arguti avranno immediatamente notato che mancano due difensori del Napoli, colpevolmente snobbati dalla sciovinista stampa inglese: Hysaj e Maksimovic. Ai quali dovremmo tributare fin d’ora – siamo a febbraio, perché cincischiare oltremodo – un plauso commosso. E predisporre le carte affinché, terminata la stagione, li si possa insignire di una medaglia al valore. «A Elseid Gëzim Hysaj e Nikola Maksimovic, per essersi distinti a difesa della porta del Napoli negli ultimi mesi del loro servizio sotto il martellante fuoco ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021) Donnarumma; Boateng, Sergio Ramos, Alaba; Fernandinho, Wijnaldum, Depay, Draxler; Di Maria, Ibrahimovic, Messi. Questa è la formazione top-svincolati che la BBC s’è divertita a schierare in attesa che a maggio sul mercato calino un po’ di disoccupati eccellenti. I più arguti avranno immediatamente notato che mancano due difensori del Napoli, colpevolmente snobbati dalla sciovinista stampa inglese:. Ai quali dovremmo tributare fin d’ora – siamo a febbraio, perché cincischiare oltremodo – un plauso commosso. E predisporre le carte affinché, terminata la stagione, li si possa insignire di unaal. «A Elseid Gëzime Nikola, per essersi distinti a difesa della porta del Napoli negli ultimi mesi del loro servizio sotto il martellante fuoco ...

