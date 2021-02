Covid, scende l’indice di positività nel Sannio: è la prima volta che accade nel 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi arresta il trend di crescita dell’indice di positività al Covid-19 nel Sannio. Ed è un segnale importante dopo un mese di rialzi continui e costanti. Subito i numeri: negli ultimi sette giorni sono stati 289 (-59) i nuovi contagi accertati dall’Asl Benevento su tutto il territorio provinciale. E questo a fronte di un cospicuo aumento dei tamponi effettuati, 2.766 (+250). l’indice di positività, dunque, è sceso al 10,45%, ben tre punti percentuali al di sotto del 13,83% registrato lo scorso 7 febbraio. Si tratta, dicevamo, della prima significativa inversione di tendenza nel nuovo anno: da gennaio in poi, infatti, l’indice di positività settimanale era sempre aumentato. Pesante, invece, il conto delle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi arresta il trend di crescita deldial-19 nel. Ed è un segnale importante dopo un mese di rialzi continui e costanti. Subito i numeri: negli ultimi sette giorni sono stati 289 (-59) i nuovi contagi accertati dall’Asl Benevento su tutto il territorio provinciale. E questo a fronte di un cospicuo aumento dei tamponi effettuati, 2.766 (+250).di, dunque, è sceso al 10,45%, ben tre punti percentuali al di sotto del 13,83% registrato lo scorso 7 febbraio. Si tratta, dicevamo, dellasignificativa inversione di tendenza nel nuovo anno: da gennaio in poi, infatti,disettimanale era sempre aumentato. Pesante, invece, il conto delle ...

