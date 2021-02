Andrea Crisanti/ 'Zone rosse non bastano: serve un lockdown duro' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Come se ne esce? Chiede quindi il giornalista del quotidiano piemontese, e Crisanti replica: " Con un lockdown duro subito per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che ... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 15 febbraio 2021) Come se ne esce? Chiede quindi il giornalista del quotidiano piemontese, ereplica: " Con unsubito per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che ...

HuffPostItalia : Andrea Crisanti: 'Siamo nei guai. Serve un lockdown come quello di Codogno' - fanpage : Dopo Walter Ricciardi a lanciare l'allarme è anche Andrea Crisanti. #lockdown - Open_gol : Le zone rosse così come funzionano oggi non sono sufficienti per contenere i contagi. Andrea Crisanti torna a chied… - alessandro_fato : RT @HuffPostItalia: Andrea Crisanti: 'Siamo nei guai. Serve un lockdown come quello di Codogno' - SignorAldo : RT @HuffPostItalia: Andrea Crisanti: 'Siamo nei guai. Serve un lockdown come quello di Codogno' -