Highlights e gol Arsenal-Leeds 4-2: Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 14 febbraio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Arsenal-Leeds 4-2, match della ventiquattresima giornata di Premier League 2020/2021. Decisiva la tripletta di Aubemeyang (13?, 41?, 47?) oltre al gol per il poker definitivo di Bellerin (45?). Inutili le due reti di Struijk (58?) e Costa (68?) per gli uomini di Bielsa. Arteta sale a quota 34 punti, due in più dei neopromossi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Glie le azioni salienti di4-2, match della ventiquattresima giornata di. Decisiva la tripletta di Aubemeyang (13?, 41?, 47?) oltre al gol per il poker definitivo di Bellerin (45?). Inutili le due reti di Struijk (58?) e Costa (68?) per gli uomini di Bielsa. Arteta sale a quota 34 punti, due in più dei neopromossi. SportFace.

SkySport : ?? SEGNA ANCORA GUNDOGAN ?? L'assist arriva direttamente da Ederson ?? Gli HL ?? - sportli26181512 : Lilla-Brest 0-0: Nel match valido per la venticinquesima giornata della Ligue 1, Lilla e Brest pareggiano 0-0. Gara… - sportli26181512 : Reggiana-Ascoli 1-0: Sconfitta di misura dell'Ascoli per 1-0 contro il Reggiana, nella ventitreesima giornata della… - calciodangolo_ : #Veretout e #Pedro per il sorpasso giallorosso sulla Juventus. Gol e highlights di #RomaUdinese - sportli26181512 : Vitesse-FC Twente 0-2: Preziosa vittoria con tanto di clean sheet per il Twente. Nel match valido per la ventiduesi… -