Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 14 febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 14 febbraio 2021, di Che tempo che fa? Come sempre stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito gli ospiti di Che tempo che fa in onda stasera, 14 febbraio, su Rai 3. ospiti della puntata, nella prima parte, saranno il consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus Walter Ricciardi, il Direttore ... Leggi su tpi (Di domenica 14 febbraio 2021) Quali sono glidi oggi, domenica 142021, di Cheche fa? Come sempresaranno tanti glidi Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito glidi Cheche fa in onda, 14, su Rai 3.della puntata, nella prima parte, saranno il consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus Walter Ricciardi, il Direttore ...

welikeduel : 'Renzi è riuscito a far cadere Conte, ma ha riportato al Governo Berlusconi e Salvini. Per una persona che ha guida… - BentivogliMarco : Poco tempo per recuperare ritardi e costruire un Italia più forte e solidale. Ma soprattutto perché il paese capis… - ZZiliani : #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), du… - DanielIsabella3 : #Ricciardi #lockdown #GovernoDraghi Un tempo si poteva fare grande satira sulle dittature, oggi devi solo mettert… - escapewithnello : RT @DA3WCHITA: mi fermano i carabinieri e non fanno in tempo a dirmi qualcosa, che io inizio dicendo: 'io non so dove si trova il libretto… -