Ventura | “Il calcio mi manca Se avessi saputo della pandemia avrei continuato ad allenare…”

Intervenuto ai microfoni di TuttoBari per parlare del club galletto e dell'arrivo di Massimo Carrera, Gian Piero Ventura, storico ex mister e anche ct azzurro, ha parlato anche del suo futuro e della sua voglia di allenare nonostante le recenti esperienza non proprio esaltanti.

Sul suo presente senza squadra e le voci di mercato che lo volevano accostato a tanti club, Bari compreso, Ventura ha commentato: "Tifo Bari e vivo a Bari. Per il primo anno dopo trentasei anni ho fatto la scelta di fermarmi senza pensare che ci fosse nuovamente la pandemia. Il calcio mi manca tantissimo. Se avessi saputo della pandemia avrei continuato ad allenare..."

