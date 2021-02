Roma, problemi per Kumbulla. In dubbio per l’Udinese (Di sabato 13 febbraio 2021) Come rivelato da mister Paulo Fonseca, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese, il difensore Marash Kumbulla ha accusato un problema in allenamento, ed è’ in dubbio per il lunch-match dell’Olimpico. Si scalda Cristante che come annunciato dal mister, prenderebbe posto al centro della difesa con ai suoi lati Mancini e Ibanez. foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 febbraio 2021) Come rivelato da mister Paulo Fonseca, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro, il difensore Marashha accusato un problema in allenamento, ed è’ inper il lunch-match dell’Olimpico. Si scalda Cristante che come annunciato dal mister, prenderebbe posto al centro della difesa con ai suoi lati Mancini e Ibanez. foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

