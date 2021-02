Rogo in baraccopoli nel Casertano: un morto (Di sabato 13 febbraio 2021) Un grosso incendio è divampato in una baraccopoli abitata da extracomunitari a Lusciano, nel Casertano. Una persona è morta carbonizzata. Si tratta di un uomo non ancora identificato, che forse stava ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 13 febbraio 2021) Un grosso incendio è divampato in unaabitata da extracomunitari a Lusciano, nel. Una persona è morta carbonizzata. Si tratta di un uomo non ancora identificato, che forse stava ...

neifatti : Rogo in una baraccopoli nel casertano, una vittima - RaiNews : Dai primi accertamenti sembra che il rogo sia di natura accidentale - Testament73 : Rogo in baraccopoli nel Casertano, un morto - Campania - - barbara75ferre : RT @rtl1025: ?? Un grosso incendio è divampato in una baraccopoli a #Lusciano, nel Casertano. Una persona è morta e recuperata carbonizzata… - rtl1025 : ?? Un grosso incendio è divampato in una baraccopoli a #Lusciano, nel Casertano. Una persona è morta e recuperata c… -