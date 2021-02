Napoli-Juventus, Ospina costretto al forfait per un problema muscolare (Di sabato 13 febbraio 2021) I guai in casa Napoli non finiscono. Pochi minuti prima di Napoli-Juventus anche David Ospina è costretto a fermarsi. Per il portiere del Napoli un problema forse muscolare, come riferisce Massimo Ugolini, inviato Sky allo Stadio Maradona. Sembrerebbe un problema all’inguine, da quanto mostrano le immagini. Ospina è stato assistito dai sanitari del Napoli. E’ uscito dal campo visibilmente dolorante. Non potrà difendere la porta del Napoli. Al suo posto toccherà ad Alex Meret. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) I guai in casanon finiscono. Pochi minuti prima dianche Davida fermarsi. Per il portiere delunforse, come riferisce Massimo Ugolini, inviato Sky allo Stadio Maradona. Sembrerebbe unall’inguine, da quanto mostrano le immagini.è stato assistito dai sanitari del. E’ uscito dal campo visibilmente dolorante. Non potrà difendere la porta del. Al suo posto toccherà ad Alex Meret. L'articolo ilsta.

