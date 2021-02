Napoli-Juventus, dove vederla. Ultimo treno per Gattuso (Di sabato 13 febbraio 2021) I due allenatori amici di nuovo di fronte. Incrocio decisivo per le ambizioni dei bianconeri e per la panchina di Ringhio Napoli-Juventus, dove vederla Napoli-Juventus, dove vederla Napoli-Juventus, dove vederla – Una partita strana, perché si giocherà prima dell’andata e perché proprio Andrea Pirlo, ora allenatore della Juventus, potrebbe essere il carnefice di Gennaro Gattuso, ora tecnico del Napoli, e della sua panchina, dopo i risultati negativi dei partenopei visti nelle ultime uscite, sia in campionato, sia in Coppa Italia. Per Ringhio la sfida con la Juventus vale il posto ed è piuttosto beffardo cercare di ... Leggi su ck12 (Di sabato 13 febbraio 2021) I due allenatori amici di nuovo di fronte. Incrocio decisivo per le ambizioni dei bianconeri e per la panchina di Ringhio– Una partita strana, perché si giocherà prima dell’andata e perché proprio Andrea Pirlo, ora allenatore della, potrebbe essere il carnefice di Gennaro, ora tecnico del, e della sua panchina, dopo i risultati negativi dei partenopei visti nelle ultime uscite, sia in campionato, sia in Coppa Italia. Per Ringhio la sfida con lavale il posto ed è piuttosto beffardo cercare di ...

