Napoli - Juventus 1 - 0, decide il rigore di Insigne (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Napoli e Lorenzo Insigne si prendono la rivincita contro la Juventus . Dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana , causata anche dal rigore fallito dal fantasista classe '91, i ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Ile Lorenzosi prendono la rivincita contro la. Dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana , causata anche dalfallito dal fantasista classe '91, i ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official: «Andiamo a Napoli per vincere» ?? Le parole alla vigilia di #NapoliJuve ??… - juventusfc : #????????????????????????, bianconeri! #NapoliJuve è iniziata adesso! FORZA JUVE, VOGLIAMO I TRE PUNTI! Live Match:… - ZZiliani : #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), du… - zazoomblog : Napoli stoico e coraggioso al Maradona battuta la Juventus - #Napoli #stoico #coraggioso #Maradona - Salvato95551627 : RT @OptaPaolo: 2 - Il Napoli ha vinto due partite di fila contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2011, quando arrivò a tre su… -