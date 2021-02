Moderna: "Più vaccini nelle fiale per aumentare le forniture" (Di sabato 13 febbraio 2021) Moderna ha chiesto l'autorizzazione agli enti regolatori di tutto il mondo per poter inserire nelle fiale il 50% di vaccino in più. Moderna chiede più dosi di vaccino nelle fiale dopo il via libera della FDA su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 febbraio 2021)ha chiesto l'autorizzazione agli enti regolatori di tutto il mondo per poter inserireil 50% di vaccino in più.chiede più dosi di vaccinodopo il via libera della FDA su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Moderna Più Vaccini Covid: lunedì partono le adesioni dagli over80 e personale di scuola e università

Le dosi in consegna dovrebbero essere 11.100 di Moderna e circa 20.000 di AstraZeneca. La campagna ...di medicina generale inizieranno a raccogliere l'adesione alla vaccinazione degli assistiti con più ...

Covid, i casi nel mondo superano quota 108 milioni: in Brasile 1.288 morti in 24 ore

Il Giappone cerca di anticipare l'approvazione del vaccino leggi anche Vaccini Covid, dopo l'ok americano Moderna chiede più dosi in fiale Il ministero della Salute giapponese punta ad anticipare al ...

