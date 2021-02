Lei è Silvia, la figlia di un famosissimo conduttore: avete capito di chi si tratta? (Di sabato 13 febbraio 2021) Nata dal suo secondo matrimonio, Silvia è la figlia di Paolo Bonolis, insieme a Stefano e ad Adele. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla primogenita Fonte instagram (@soniabrugi)Paolo Bonolis è uno dei più celebri conduttori della televisione italiana. Lo conosciamo per essere sempre al fianco di Luca Laurenti in programmi come Ciao Darwin, ma possiamo vederlo anche da solo alla conduzione di un programma come Avanti un altro. E’ sposato con Sonia Bruganelli dal 2002, nonostante si siano conosciuti nel 1997. Da lei ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. La primogenita è Silvia, che recentemente ha compiuto 18 anni, mentre Davide ha 15 anni e Adele 13. Sonia Bruganelli è un’imprenditrice, è la mente del marchio Adele Virgi e soprattutto guida la società che si occupa dei casting televisivi di ... Leggi su chenews (Di sabato 13 febbraio 2021) Nata dal suo secondo matrimonio,è ladi Paolo Bonolis, insieme a Stefano e ad Adele. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla primogenita Fonte instagram (@soniabrugi)Paolo Bonolis è uno dei più celebri conduttori della televisione italiana. Lo conosciamo per essere sempre al fianco di Luca Laurenti in programmi come Ciao Darwin, ma possiamo vederlo anche da solo alla conduzione di un programma come Avanti un altro. E’ sposato con Sonia Bruganelli dal 2002, nonostante si siano conosciuti nel 1997. Da lei ha avuto tre figli:, Davide e Adele. La primogenita è, che recentemente ha compiuto 18 anni, mentre Davide ha 15 anni e Adele 13. Sonia Bruganelli è un’imprenditrice, è la mente del marchio Adele Virgi e soprattutto guida la società che si occupa dei casting televisivi di ...

