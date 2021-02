La sua piccola non rivedrà più il papà: morto a soli 27 anni (Di sabato 13 febbraio 2021) L’uomo è stato ritrovato privo di vita in casa sua, forse il troppo stress, un malore improvviso lo ha ucciso. AmbulanzaYassine Rimani sognava di lavorare in Italia, la sua famiglia, sua moglie e sua figlia, erano in Marocco. Da li proveniva anche lui, 27 anni, per cercare lavoro, la sua posizione di era regolarizzata grazie ad una sanatoria e per lui la strada sembrava essere in discesa. Ma il cuore di Yassine si è fermato, di notte, forse un malore. Lo hanno ritrovato senza vita in casa. La sua assenza aveva insospettito un amico e convivente. Non aveva più sue notizie, il ritorno a casa, e l’immagine dell’amico, morto, ancora a letto. Qualche giorno prima il ragazzo era stato fermato a Mestre per un controllo, da li la convocazione in Questura, dove il ragazzo è recato nei giorni scorsi, accompagnato dal mediatore culturale Brahim ... Leggi su chenews (Di sabato 13 febbraio 2021) L’uomo è stato ritrovato privo di vita in casa sua, forse il troppo stress, un malore improvviso lo ha ucciso. AmbulanzaYassine Rimani sognava di lavorare in Italia, la sua famiglia, sua moglie e sua figlia, erano in Marocco. Da li proveniva anche lui, 27, per cercare lavoro, la sua posizione di era regolarizzata grazie ad una sanatoria e per lui la strada sembrava essere in discesa. Ma il cuore di Yassine si è fermato, di notte, forse un malore. Lo hanno ritrovato senza vita in casa. La sua assenza aveva insospettito un amico e convivente. Non aveva più sue notizie, il ritorno a casa, e l’immagine dell’amico,, ancora a letto. Qualche giorno prima il ragazzo era stato fermato a Mestre per un controllo, da li la convocazione in Questura, dove il ragazzo è recato nei giorni scorsi, accompagnato dal mediatore culturale Brahim ...

