MoliPietro : Il maltempo invernale ha travolto l’Italia: causando due valanghe e un Maxi tamponamento - iconameteo : Il #maltempo invernale sta mettendo a dura prova l'#Italia in queste ultime ore: già tre vittime per neve e ghiacci… - avespartacus : RT @wwwmeteoit: Nelle prossime ore ondata di maltempo invernale su molte zone dell’Italia: temperature sotto le medie. Gli aggiornamenti me… - isolinafelice : RT @wwwmeteoit: Nelle prossime ore ondata di maltempo invernale su molte zone dell’Italia: temperature sotto le medie. Gli aggiornamenti me… - wwwmeteoit : Nelle prossime ore ondata di maltempo invernale su molte zone dell’Italia: temperature sotto le medie. Gli aggiorna… -

Ultime Notizie dalla rete : maltempo invernale

Agenzia ANSA

Rimanete aggiornati! Temperature in deciso calo, estese gelate Meteo Roma - Sull'Italia e la capitale è in atto una fase meteorologica decisamente, per l'arrivo delel gelide correnti ...In vista del clima polare il Comune di Firenze ha rafforzato il servizio di accoglienzaper i senza tetto, aumentando fino a 150 i posti letto e raddoppiando le uscite dell'unita' di strada.In occasione di gravi fenomeni meteorologici che si prevede si verificheranno nei prossimi giorni in varie zone (nevicate, gelo, basse temperature, ecc.), La Direzione Generale della Polizia dell'Atti ...Il pericolo valanghe è marcato sull’Appennino settentrionale ma anche su gran parte del settore alpino. La neve in queste ore sta interessando diverse zone dal Nord al Sud del Paese. Le nevicate sono ...