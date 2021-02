Giulia Domna dalla Siria a Roma: ascesa e disgrazie di una capostipite (Di domenica 14 febbraio 2021) «Non parteciperò più alle fastose cerimonie officiate da nostro padre in onore di quel dio che si è manifestato a noi sotto l’aspetto di una lucida e nera pietra caduta dal cielo (…) Ho indossato la tunica bianca legata con il nodo d’Ercole che questa notte Severo scioglierà (…) Non ha requie, ma questa volta, per fortuna, la meta è l’Oriente! Torno a casa! Ti rivedrò!». Sono queste alcune delle parole che Francesca Ghedini fa pronunciare a Giulia Domna in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 14 febbraio 2021) «Non parteciperò più alle fastose cerimonie officiate da nostro padre in onore di quel dio che si è manifestato a noi sotto l’aspetto di una lucida e nera pietra caduta dal cielo (…) Ho indossato la tunica bianca legata con il nodo d’Ercole che questa notte Severo scioglierà (…) Non ha requie, ma questa volta, per fortuna, la meta è l’Oriente! Torno a casa! Ti rivedrò!». Sono queste alcune delle parole che Francesca Ghedini fa pronunciare ain … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

SharonMWolf : RT @Capitolivm: L'arco romano di Caracalla situato nell'antica #Volubilis in Marocco. Fu eretto, come ricorda l'iscrizione, in onore dell'i… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Domna In visita alla Collezione dei Marmi Torlonia: cinque capolavori da non perdere

... alla grazia di Afrodite accovacciata, al fascino imponente dell 'Hestia Giustiniani , alla fastosa acconciatura dell'imperatrice siriana Giulia Domna , consegnata alla storia come l'"imperatrice ...

In visita alla Collezione dei Marmi Torlonia: cinque capolavori da non perdere

... alla grazia di Afrodite accovacciata, al fascino imponente dell 'Hestia Giustiniani , alla fastosa acconciatura dell'imperatrice siriana Giulia Domna , consegnata alla storia come l'"imperatrice ...

Giulia Domna dalla Siria a Roma: ascesa e disgrazie di una capostipite | il manifesto Il Manifesto ... alla grazia di Afrodite accovacciata, al fascino imponente dell 'Hestia Giustiniani , alla fastosa acconciatura dell'imperatrice siriana, consegnata alla storia come l'"imperatrice ...... alla grazia di Afrodite accovacciata, al fascino imponente dell 'Hestia Giustiniani , alla fastosa acconciatura dell'imperatrice siriana, consegnata alla storia come l'"imperatrice ...