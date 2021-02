Gerry Scotti | una donna lo attacca | “Sto incominciando a scocciarmi” Maurizio Costanzo lo difende | “Non vive bene questa fase”

matteo_milan91 : @EltonRichStarr Esiste uno più coglione di Gerry Scotti? - FQMagazineit : Gerry Scotti, una donna lo attacca: “Sto incominciando a scocciarmi”. Maurizio Costanzo lo difende: “Non vive bene… - PasqualeMarro : Il dramma di Gerry Scotti. La rivelazione di Maurizio Costanzo - SuperTWGattona : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande PERSONAGGIO RADIO di tutti i tempi tra: ?? Andrea Vianello ?? Antonella Steni ?? Beppe Seve… - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande PERSONAGGIO RADIO di tutti i tempi tra: ?? Andrea Vianello ?? Antonella Steni ?? Beppe Seve… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

diventato nonno di una bambina, Virginia. Inizialmente un po' imbranato ,ha quasi immediatamente vinto il timore. Nei primi giorni avevo una paura terribile a tenerla in braccio, ..., continuano le repliche di Caduta Libera. Costanzo: "Non vive bene questa fase" Canale 5 ormai alle 18.50 scende al livello delle reti locali che trasmettono sempre le stesse cose in ...Gerry Scotti è diventato nonno di una bambina, Virginia. Inizialmente un po' «imbranato», Gerry ha quasi immediatamente vinto il timore. «Nei primi giorni avevo una paura terribile a tenerla in bracci ...Sabato 13 febbraio Maria De Filippi torna con C'è posta per Te. Chi saranno gli ospiti della prossima puntata?