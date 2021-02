DIRETTA Napoli-Juventus: segui la partita LIVE (Di sabato 13 febbraio 2021) Alle 18 in programma il secondo anticipo di questo sabato di Serie A, scendono in campo al Diego Armando Maradona il Napoli e la Juventus. La sfida di cartello del weekend di Serie A va in scena di sabato, nella solita cornice che vede ancora gli stadi vuoti, senza dunque la possibilità di poter godere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 13 febbraio 2021) Alle 18 in programma il secondo anticipo di questo sabato di Serie A, scendono in campo al Diego Armando Maradona ile la. La sfida di cartello del weekend di Serie A va in scena di sabato, nella solita cornice che vede ancora gli stadi vuoti, senza dunque la possibilità di poter godere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - sscnapoli : ?? | #NapoliJuventus sarà diretta dall’arbitro Doveri di Roma. ?? - msgiusi : RT @juventusfc: É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - InterMerdaaaaa : e và in diretta nazionale per esternare la sua felicità,i media:napoli,per lo scudetto ci siamo anche noi ????… - PagliariniSte : In diretta sui canali social di Antenna 3 e sul canale 186 del digitale terrestre, abbiamo seguito il l'insediament… -