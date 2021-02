Capolavoro Doncic | 46 punti Atlanta e Gallo cadono ancora

(Di sabato 13 febbraio 2021) Lukafirma il suo massimo in carriera con 46e trascina i Dallas Mavericks al quarto successo consecutivo contro i New Orleans Pelicans all'American Airlines Center. I Clippers vincono a ...

Gazzetta_NBA : Capolavoro #Doncic: 46 punti, #Dallas vola. #Atlanta e #Gallinari cadono ancora #Nba -

Ultime Notizie dalla rete : Capolavoro Doncic

La Gazzetta dello Sport

Lukafirma il suo massimo in carriera con 46 punti e trascina i Dallas Mavericks al quarto successo consecutivo contro i New Orleans Pelicans all'American Airlines Center. I Clippers vincono a ...Lukafirma il suo massimo in carriera con 46 punti e trascina i Dallas Mavericks al quarto successo consecutivo contro i New Orleans Pelicans all'American Airlines Center. I Clippers vincono a ...Massimo in carriera per lo sloveno che trascina Dallas al quarto successo di fila. Kawhi brilla, i Clippers si impongono a Chicago ...