'Uomini e Donne', Beatrice Buonocore commenta la mancata scelta da parte di Davide Donadei e rivela cosa ne ha fatto del quadro che le aveva regalato (Di venerdì 12 febbraio 2021) Beatrice Buonocore, durante il suo percorso a Uomini e Donne, si era distinta per il particolare legame che aveva instaurato con Davide Donadei. Il tronista, però, al momento della scelta ha preferito Chiara Rabbi a Beatrice, nonostante le forti emozioni che avevano vissuto insieme. Raggiunta da Uomini e Donne Magazine, la Buonocore ha parlato del suo attuale stato d'animo: Sto bene, anche se sono abbastanza amareggiata e delusa. Forse mi sono illusa troppo. Quando si osservano le cose da fuori si ha modo di vedere i fatti con più lucidità, riuscendo a elaborare meglio tante sensazioni e tanti gesti, mentre dall'interno è più difficile. Questa esperienza è durata tanto tempo, l'ho vissuta appieno, ma dopo aver visto l'epilogo non ...

