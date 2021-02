Uomini e Donne, anticipazioni del 12 febbraio: rissa tra Armando e Veronica, Sophie oggetto di un sondaggio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne La programmazione settimanale di Uomini e Donne è giunta al termine. Infatti, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 andrà in onda l’ultimo appuntamento dedicato sia al Trono classico che quello over. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Le anticipazioni concesse dal sito Il Vicolo delle News, rivelano che si parlerà della giovane tronista Sophie Codegoni che ha realizzato delle esterne con i suoi due spasimanti. Subito dopo sarà il turno di Armando Incarnato e Veronica Ursida che avranno un’accesa lite. Inoltre, Gero sarà al centro delle polemiche per le sue scelte ritenute discutibili. Trono classico: i protagonisti del parterre senior chiamati a fare un sondaggio Le ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ultimo appuntamento settimanale diLa programmazione settimanale diè giunta al termine. Infatti, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 andrà in onda l’ultimo appuntamento dedicato sia al Trono classico che quello over. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Leconcesse dal sito Il Vicolo delle News, rivelano che si parlerà della giovane tronistaCodegoni che ha realizzato delle esterne con i suoi due spasimanti. Subito dopo sarà il turno diIncarnato eUrsida che avranno un’accesa lite. Inoltre, Gero sarà al centro delle polemiche per le sue scelte ritenute discutibili. Trono classico: i protagonisti del parterre senior chiamati a fare unLe ...

GassmanGassmann : I poveracci che distruggono i busti dei personaggi illustri a Villa Borghese, a Roma, ci sono sempre stati, come è… - ValeriaValente_ : Oggi è la giornata mondiale delle donne nella scienza, nata per combattere il pregiudizio, privo di fondamento scie… - sole24ore : Cosa è il mansplaining? Spieghiamo come si misurano gli uomini che interrompono ai convegni le donne… - MarinoBruschini : RT @TgrRai: #VaccinoAntiCovid. Sono finora 1.248.904 le persone vaccinate con entrambe le dosi. 2.799.617 le somministrazioni effettuate, i… - thestormismysun : RT @ETEROFOBlA: famosi sono uomini. non c'è nessuna altra faccia della medaglia, non è mai stato 'le donne non possono fare la scienza', è… -