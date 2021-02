The Good Doctor 4 e The Resident 2, trama 5 puntata 12 febbraio: una morte terribile ed una pandemia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Torna la serata medical drama su Rai due con la quinta puntata di The Good Doctor 4 e The Residenti 2. Le anticipazioni relative agli episodi dei due telefilm in onda questa sera 12 febbraio, rivelano che in The Good Doctor, Shaun ed i suoi specializzandi dovranno affrontare una morte orribile di un paziente al quale non sono riusciti a fare la diagnosi. In The Resident, invece, lo staff medico del Chastain dovrà affrontare una pandemia oltre ai problemi legati ai dispositivi della Quovadis. The Good Doctor 4, trama 12 febbraio: Shaun manca la diagnosi ed un paziente muore Le anticipazioni The Good Doctor 4 ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Torna la serata medical drama su Rai due con la quintadi The4 e Thei 2. Le anticipazioni relative agli episodi dei due telefilm in onda questa sera 12, rivelano che in The, Shaun ed i suoi specializzandi dovranno affrontare unaorribile di un paziente al quale non sono riusciti a fare la diagnosi. In The, invece, lo staff medico del Chastain dovrà affrontare unaoltre ai problemi legati ai dispositivi della Quovadis. The4,12: Shaun manca la diagnosi ed un paziente muore Le anticipazioni The4 ...

NetflixIT : Giusti motivi per guardare The Good Place se non l'avete mai visto ?? - LouisCastles : @NicoSpinelli8 @CucchiRiccardo Un professionista di rara bravura, cultura e sensibilità sociale. Per dirla con i Ki… - homerisntreal : Dovrei cominciare l'ultima stagione di the good place ma mi viene un po' da piangere al pensiero che poi sia proprio finita - RacheleToppi : RT @llyfrausandrain: non so come spiegarlo ma Brooklyn 99, the good place e i pinguini tattici nucleari emanano le stesse vibes - _Memento_Ignis_ : Ho iniziato The Good Place ormai un anno fa, quando F mi ha lasciata. Sto per guardare l'ultimissima puntata ma non so se sono pronta -