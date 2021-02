Sci alpino, startlist discesa femminile Mondiali. Programma, orari, tv, pettorali di partenza (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono 31 le partecipanti alla discesa libera iridata dei Mondiali di Cortina d’Ampezzo. Un numero, questo, non propriamente uguale a quello che si vede in Coppa del Mondo, ma reso necessario dai contingenti a numero chiuso delle varie selezioni. Quattro le azzurre in scena, che lotteranno per la vittoria con il gruppo svizzero e quello austriaco senza dimenticare Ester Ledecka. Sarà al via per prima Francesca Marsaglia, seguita piuttosto rapidamente da Laura Pirovano e Nadia Delago, con un quadro che viene chiuso molto più avanti da Elena Curtoni. Lara Gut-Behrami ha chiuso al comando l’ultima sessione di prova, ma il terzetto austriaco Tippler-Puchner-Siebenhofer ha dimostrato di voler essere lì, a dare battaglia. La gara di discesa libera femminile valida per i Mondiali di sci alpino ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono 31 le partecipanti allalibera iridata deidi Cortina d’Ampezzo. Un numero, questo, non propriamente uguale a quello che si vede in Coppa del Mondo, ma reso necessario dai contingenti a numero chiuso delle varie selezioni. Quattro le azzurre in scena, che lotteranno per la vittoria con il gruppo svizzero e quello austriaco senza dimenticare Ester Ledecka. Sarà al via per prima Francesca Marsaglia, seguita piuttosto rapidamente da Laura Pirovano e Nadia Delago, con un quadro che viene chiuso molto più avanti da Elena Curtoni. Lara Gut-Behrami ha chiuso al comando l’ultima sessione di prova, ma il terzetto austriaco Tippler-Puchner-Siebenhofer ha dimostrato di voler essere lì, a dare battaglia. La gara diliberavalida per idi sci...

Coninews : Cortina d’Ampezzo è pronta per due settimane di pura magia. ?? Con una cerimonia suggestiva, dominata dall’unicità… - Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - poliziadistato : #Cortina2021 hanno inizio i mondiali di sci alpino con la cerimonia di inaugurazione che sarà trasmessa in diretta… - Cico6823 : RT @poliziadistato: #Cortina2021 hanno inizio i mondiali di sci alpino con la cerimonia di inaugurazione che sarà trasmessa in diretta su @… - RSIsport : ??Dopo la prima prova della discesa mondiale anche Feuz e Paris hanno manifestato il loro malcontento per la tracci… -