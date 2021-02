Roma-Udinese | Fonseca in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ladi Pauloospita l’nel lunch match valevole per la ventiduesima giornata di campionato in programma domenica 14 febbraio alle ore 12:30 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico. I giallorossi vengono da un periodo burrascoso, da cui stanno provando a uscire con i risultati. Le vittorie con Spezia e Verona hanno dato respiro dopo un momento negativo, ma la sconfitta con la Juventus ha fatto perdere altri punti importanti.alla vigilia della gara, parlerà insabato 13 febbraio alle ore 16 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.