Retroscena: a Draghi è bastata una sola telefonata. Resa di Beppe Grillo, subito sull'attenti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il ministero per la Transizione ecologica (mai esistito nei governi di Giuseppe Conte) ci sarà, e così Mario Draghi ha dato a Beppe Grillo il feticcio da mostrare alla base dei Cinque Stelle. La quale oggi, finalmente, potrà votare in favore della partecipazione all'esecutivo guidato dall'ex presidente della Bce. Come torna utile al premier incaricato, come voleva il comico genovese e come anela la grandissima parte dei 282 parlamentari del movimento, smaniosa di partecipare al terzo governo consecutivo, accanto allo «psiconano» Silvio Berlusconi, a Matteo Salvini e a tutti gli altri. Resta da capire se la nuova creatura sarà davvero quella che aveva chiesto Grillo, ossia una superstruttura che ingloba i dicasteri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico, o se siamo davanti a un semplice imbellettamento del ministero ...

