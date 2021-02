Petrachi Roma, primo round all’ex ds: licenziamento non fu giusta causa (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gianluca Petrachi vince il primo round nella causa contro la Roma: il suo licenziamente, per il Tribunale di Roma, non fu per giusta causa Gianluca Petrachi vince il primo round contro la Roma. L’ex direttore sportivo giallorosso fu licenziato nel corso della scorsa stagione. Ora il tribunale di Roma, riporta Gianlucadirmazio.com decreta: «l’insussistenza della giusta causa di licenziamento condannando la società al pagamento dei danni sia per la perdita delle retribuzioni che della lesione all’immagine». primo round vinto dall’ex ds. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gianlucavince ilnellacontro la: il suo licenziamente, per il Tribunale di, non fu perGianlucavince ilcontro la. L’ex direttore sportivo giallorosso fu licenziato nel corso della scorsa stagione. Ora il tribunale di, riporta Gianlucadirmazio.com decreta: «l’insussistenza delladicondannando la società al pagamento dei danni sia per la perdita delle retribuzioni che della lesione all’immagine».vinto dds. Leggi su Calcionews24.com

