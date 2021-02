Oddworld: Soulstorm svela i gadget di Abe in un nuovo trailer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Oddworld: Soulstorm è tornato a mostrarsi in occasione dell'Epic Games Store Spring Showcase con un nuovo trailer. Il video, presenta alcune sequenze di gameplay e anche i gadget che saranno a disposizione del nostro Abe. Il filmato mostra come il protagonista userà le granate di acqua per spegnere le fiamme o come utilizzerà le torce a proprio vantaggio per scacciare le creature nemiche. Possiamo anche vedere l'inventario che presenta 12 oggetti diversi da usare e, sul finale, il trailer mostra come Abe sarà in grado di nascondersi per evitare di essere scoperto dai nemici. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 febbraio 2021)è tornato a mostrarsi in occasione dell'Epic Games Store Spring Showcase con un. Il video, presenta alcune sequenze di gameplay e anche iche saranno a disposizione del nostro Abe. Il filmato mostra come il protagonista userà le granate di acqua per spegnere le fiamme o come utilizzerà le torce a proprio vantaggio per scacciare le creature nemiche. Possiamo anche vedere l'inventario che presenta 12 oggetti diversi da usare e, sul finale, ilmostra come Abe sarà in grado di nascondersi per evitare di essere scoperto dai nemici. Leggi altro...

