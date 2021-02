Napoli | guida senza patente e investe due donne in centro

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un uomo alladi una Ford Focus si è reso responsabile di un investimento di due giovani madri che passeggiavano con i rispettivi figli in Vico Tofa a, nei pressi di Via Toledo. Il fatto è accaduto nella serata di ieri e lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti gli agenti dell’unità operativa Avvocata che hanno immediatamente soccorso leche erano state investite, poi trasportate al vicino ospedale Pellegrini ed i bambini presso l’Ospedale Santobono. L’investitore è stato, inoltre, subito fermato ed identificato dalla pattuglia intervenuta. Dopo gli accertamenti è risultato allaaver mai conseguito lae dalle verifiche sulla vettura, questa è risultata sprovvista di copertura ...

Nella serata di ieri in Vico Tofa, nei pressi di Via Toledo, un uomo alla guida di una Ford Focus, incurante dei pedoni e della loro incolumità si è reso responsabile di un ...