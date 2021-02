Napoli, dal Comune l’ok al progetto di ripristino di via Partenope dopo la mareggiata (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Oggi, con grande sforzo tecnico ed economico abbiamo approvato i lavori per riparare i danni della mareggiata del 28 dicembre. Il servizio strade e grandi reti tecnologiche, che ringrazio insieme a tutte i servizi comunali che hanno collaborato, provvederà nei prossimi giorni all’affidamento e all’avvio dei lavori”. Così l’assessore al Patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani di Napoli, Alessandra Clemente. E’ stato approvato il progetto per i lavori di ripristino del parapetto di via Partenope, a Napoli, danneggiato dalla mareggiata del 28 dicembre scorso. Approvato dalla giunta l’atto grazie al quale si potrà dare il via libera ai lavori per ripristinare l’area intorno a piazza Vittoria, devastata dalla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Oggi, con grande sforzo tecnico ed economico abbiamo approvato i lavori per riparare i danni delladel 28 dicembre. Il servizio strade e grandi reti tecnologiche, che ringrazio insieme a tutte i servizi comunali che hanno collaborato, provvederà nei prossimi giorni all’affidamento e all’avvio dei lavori”. Così l’assessore al Patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani di, Alessandra Clemente. E’ stato approvato ilper i lavori didel parapetto di via, a, danneggiato dalladel 28 dicembre scorso. Approvato dalla giunta l’atto grazie al quale si potrà dare il via libera ai lavori per ripristinare l’area intorno a piazza Vittoria, devastata dalla ...

