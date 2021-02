Napoli, crisi nel settore aeronautico: “Siamo in forte sofferenza” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – I sindacati Fiom Napoli e Rsu Fiom degli stabilimenti di Pomigliano e Nola richiedono di aprire un tavolo di discussione al MiSe che riguardi il futuro degli stabilimenti aeronautici. Questa la nota diffusa dalla segreteria provinciale Fiom Napoli e dalla Rsu Fiom degli stabilimenti Leonardo di Pomigliano e Nola: “La decisione assunta da Leonardo di spacchettare il settore aeronautico in Velivoli e Aerostrutture, di fatto Civile e Militare, sta avendo un risvolto drammatico per i siti Campani. La crisi pandemica, e la conseguente diminuzione del traffico aereo, è oramai evidente a tutti. Sta provocando forti ripercussioni sul polo dell’Aeronautica Civile in Campania. Polo che negli ultimi 10 anni è stato fortemente ridimensionato da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– I sindacati Fiome Rsu Fiom degli stabilimenti di Pomigliano e Nola richiedono di aprire un tavolo di discussione al MiSe che riguardi il futuro degli stabilimenti aeronautici. Questa la nota diffusa dalla segreteria provinciale Fiome dalla Rsu Fiom degli stabilimenti Leonardo di Pomigliano e Nola: “La decisione assunta da Leonardo di spacchettare ilin Velivoli e Aerostrutture, di fatto Civile e Militare, sta avendo un risvolto drammatico per i siti Campani. Lapandemica, e la conseguente diminuzione del traffico aereo, è oramai evidente a tutti. Sta provocando forti ripercussioni sul polo dell’Aeronautica Civile in Campania. Polo che negli ultimi 10 anni è statomente ridimensionato da ...

