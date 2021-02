Moratti: “Non mi riprendo l’Inter. Juventus-Inter? Io mai insultato allenatore bianconero” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Massimo Moratti sull’attualità di casa Inter L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha avuto modo di parlare della stretta attualità del mondo nerazzurro. Primo commento su quanto successo al termine di Juventus-Inter, semifinale di ritorno della Coppa Italia: “Una vecchia ruggine che salta fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus”. L’ex numero uno nerazzurro ha chiudo definitivamente ad un suo ritorno in società: “Non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi”. L'articolo proviene ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Massimosull’attualità di casaL’ex presidente delMassimovenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha avuto modo di parlare della stretta attualità del mondo nerazzurro. Primo commento su quanto successo al termine di, semifinale di ritorno della Coppa Italia: “Una vecchia ruggine che salta fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese undella”. L’ex numero uno nerazzurro ha chiudo definitivamente ad un suo ritorno in società: “Non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi”. L'articolo proviene ...

