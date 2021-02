La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021, quarta puntata: eliminati De Santis e Jessica (Di venerdì 12 febbraio 2021) De Santis e Jessica Di settimana in settimana a La Pupa e Il Secchione e Viceversa si rinnova la sfida tra studio e apparenza, tra cultura e poca conoscenza. Al termine delle sei puntate del reality condotto da Andrea Pucci, con la partecipazione di Francesca Cipriani, sarà però soltanto una coppia a portarsi a casa il montepremi in palio di 20.000 euro. Sicuramente la vittoria non andrà a Andrea De Santis e Jessica Bucci, eliminati nel corso della quarta puntata. La Pupa e il Secchione e Viceversa: la quarta puntata dell’11 febbraio 2021 Coppie in gioco a inizio puntata: Linda Taddei-Matteo Pisano, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 febbraio 2021) DeDi settimana in settimana a Lae Ilsi rinnova la sfida tra studio e apparenza, tra cultura e poca conoscenza. Al termine delle sei puntate del reality condotto da Andrea Pucci, con la partecipazione di Francesca Cipriani, sarà però soltanto una coppia a portarsi a casa il montepremi in palio di 20.000 euro. Sicuramente la vittoria non andrà a Andrea DeBucci,nel corso della. Lae il: ladell’11 febbraioCoppie in gioco a inizio: Linda Taddei-Matteo Pisano, ...

Maria_Laura_200 : RT @gretapennyy: Ci rendiamo conto che “La pupa e il secchione” in PRIMA serata su Italia1 ha fatto il 7,8% di share mentre lo show di Tomm… - mavdworld : RT @gretapennyy: Ci rendiamo conto che “La pupa e il secchione” in PRIMA serata su Italia1 ha fatto il 7,8% di share mentre lo show di Tomm… - fireanblood_ : I've just watched episode S02 | E03 of La pupa e il secchione e viceversa! #lapupaeilsecchioneeviceversa… - Lu88508965 : RT @gretapennyy: Ci rendiamo conto che “La pupa e il secchione” in PRIMA serata su Italia1 ha fatto il 7,8% di share mentre lo show di Tomm… - Feffe1992 : RT @myunwittyself: @GrandeFratello se fate uscire MTR rivaluto la pupa e il secchione fate bene i vostri conti ?? -