Inter, per Lukaku questione di stanchezza: da ora in poi calendario in aiuto (Di venerdì 12 febbraio 2021) Romelu Lukaku in difficoltà nell’ultimo periodo Periodo no per Romelu Lukaku con l’apice più alto raggiunto nel derby di Coppa Italia con la lite con Zlatan Ibrahimovic alla fine del primo tempo. Nelle partite successive il belga non è apparso in gran forma e il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus ne è la dimostrazione più chiara. Ora per lui e per tutta la squadra nerazzurra inizierà un periodo in cui ci sarà maggior spazio per recuperare energie. Fisiche e mentali. “Romelu ha bisogno del recupero tra un match e l’altro. Ne ha maggiore necessità di altri giocatori, per struttura fisica e massa muscolare. È maniacale nella prevenzione – assicura la Gazzetta dello Sport in edicola oggi –, nella cura dei particolari. La schiena, ad esempio, in passato gli ha provocato più di un problema: le scelta del letto, e soprattutto del materasso, non ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Romeluin difficoltà nell’ultimo periodo Periodo no per Romelucon l’apice più alto raggiunto nel derby di Coppa Italia con la lite con Zlatan Ibrahimovic alla fine del primo tempo. Nelle partite successive il belga non è apparso in gran forma e il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus ne è la dimostrazione più chiara. Ora per lui e per tutta la squadra nerazzurra inizierà un periodo in cui ci sarà maggior spazio per recuperare energie. Fisiche e mentali. “Romelu ha bisogno del recupero tra un match e l’altro. Ne ha maggiore necessità di altri giocatori, per struttura fisica e massa muscolare. È maniacale nella prevenzione – assicura la Gazzetta dello Sport in edicola oggi –, nella cura dei particolari. La schiena, ad esempio, in passato gli ha provocato più di un problema: le scelta del letto, e soprattutto del materasso, non ...

pisto_gol : ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stad… - pisto_gol : Nel referto dell’arbitro Mariani, e in quello degli ispettori, non è stata segnalata nessuna irregolarità, e per q… - Inter : ?? | GOL Quando è in campo lui, non importa dove e quando, nessun posto è sicuro per l’avversario! @ddambrosio ?????? - LoneWol27892055 : @ZZiliani Il non rispondere alla mia legittima curiosità riguardante quella famosa partita Genoa-Inter del campiona… - Lele070814 : RT @NonSonoGiangi: @Giulio_Nosotti L’ha tirata fuori perché ieri Raiola li ha “provocati”, dicendo “queste cose si fanno senza voi giornali… -