Il prof Maggi: "Ragazzi soli e sfiduciati. Il lockdown li ha spenti" (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'insegnante della serie 'Il Collegio': è stata sacrificata la loro giovinezza. "L'unica soluzione è la scuola in presenza. Noi insegnanti dobbiamo aiutarli" Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'insegnante della serie 'Il Collegio': è stata sacrificata la loro giovinezza. "L'unica soluzione è la scuola in presenza. Noi insegnanti dobbiamo aiutarli"

vi_prego : non so voi, ma io vorrei il prof Maggi come ministro dell'istruzione #Italia #italiani #Politica - Creativ_E_Acade : RT @FCreativita: Il prof. Davide Maggi al Festival sostiene che servono: 'Visione per immaginare il futuro, volontà cioè il coraggio di aff… - giuliocarpi : RT @FCreativita: Il prof. Davide Maggi al Festival sostiene che servono: 'Visione per immaginare il futuro, volontà cioè il coraggio di aff… - FCreativita : Il prof. Davide Maggi al Festival sostiene che servono: 'Visione per immaginare il futuro, volontà cioè il coraggio… - lovelyanimehd : Alessandro A. e Ylenia mancano di rispetto al prof. Maggi - Sesta punta... -