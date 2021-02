I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 12 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.908 nuovi casi positivi da coronavirus e 316 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 20.831 (237 in meno di ieri), di cui 2.095 nei reparti di terapia intensiva (31 Leggi su ilpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 13.908 nuovi casi positivi dae 316 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 20.831 (237 in meno di ieri), di cui 2.095 nei reparti di terapia intensiva (31

