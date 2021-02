Farnesina | dal 9 marzo al via bando “Voucher TEM digitali”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito della strategia innovativa di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, lanciata dal Ministro Di Maio col Patto per l’Export, prende vita uno degli interventi prioritari per il rafforzamento dell’export tramite la progressiva transizione del mondo imprenditoriale verso l’utilizzo sempre più capillare e diffuso dellazzazione. Al via il prossimo 9ilTEM”, programma lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in favore delle piccole imprese italiane e gestito da Invitalia, per l’inserimento in azienda di figure specializzate – i temporary export manager (TEM) con competenze– in grado di accompagnare e potenziare i processi di internazionalizzazione. Il ...