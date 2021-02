FA Cup, il sorteggio dei quarti di finale. Ancelotti sfida Guardiola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono stati sorteggiati i quarti di finale della FA Cup, le gare si terranno nel fine settimana del 20 e 21 marzo 2021. Spicca la sfida tra Ancelotti e Guardiola, Everton-Manchester City. Avversario morbido per il Chelsea di Tuchel. Ecco gli accoppiamenti: Everton-Manchester City Bournemouth-Southampton Leicester City-Manchester United Chelsea-Sheffield United Foto: Indeksonline.net L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono stati sorteggiati ididella FA Cup, le gare si terranno nel fine settimana del 20 e 21 marzo 2021. Spicca latra, Everton-Manchester City. Avversario morbido per il Chelsea di Tuchel. Ecco gli accoppiamenti: Everton-Manchester City Bournemouth-Southampton Leicester City-Manchester United Chelsea-Sheffield United Foto: Indeksonline.net L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

