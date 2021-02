Dove si butta? La risposta è sull’etichetta ambientale digitale targata Junker per KEEPizza (Di venerdì 12 febbraio 2021) La prima etichetta ambientale digitale targata Junker per KEEPizza funziona con un QR Code stampato sull’imballaggio del prodotto, che rimanda in app all’etichetta ambientale digitale consultabile scansionando il codice a barre. Per essere sempre sicuri di differenziare senza errori e rispettando le regole del proprio Comune. Forte di un database di oltre 1,6 milioni di prodotti, la piattaforma Junker ha infatti messo a punto un innovativo sistema di etichettatura ambientale digitale, che per la prima volta in Italia sarà lanciato sui contenitori KEEPizza, gli unici dotati di una griglia brevettata che mantiene il calore e la croccantezza della pizza. Si stima che in Italia ogni anno siano utilizzati ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) La prima etichettaperfunziona con un QR Code stampato sull’imballaggio del prodotto, che rimanda in app all’etichettaconsultabile scansionando il codice a barre. Per essere sempre sicuri di differenziare senza errori e rispettando le regole del proprio Comune. Forte di un database di oltre 1,6 milioni di prodotti, la piattaformaha infatti messo a punto un innovativo sistema di etichettatura, che per la prima volta in Italia sarà lanciato sui contenitori, gli unici dotati di una griglia brevettata che mantiene il calore e la croccantezza della pizza. Si stima che in Italia ogni anno siano utilizzati ...

