"C'è una variante a Milano Perché è diversa dalle altre..."

Alessandro Ferro A Milano è stata sequenziata una nuova variante del virus: la buona notizia è che non rende più pericoloso il Covid. "Non incide sulla proteina Spike e non ha nessuna influenza sui vaccini" Una nuova variante del Coronavirus è stata scoperta da ricercatori italiani dell'Università Statale di Milano diretti e coordinati dal Prof. Pasquale Ferrante, virologo e Direttore sanitario della struttura Istituto Clinico Città Studi, su due medici ammalatisi con il Covid. Stavolta, però, c'è una notizia positiva Perché si tratta di una variante "buona", ben diversa da quelle più contagiose e che stanno mettendo a dura prova anche la campagna vaccinale. Lo studio è appena stato pubblicato su una rivista specializzata per essere sottoposto a ...

Galli sulle varianti del virus: 'Situazione pesante, c'era da aspettarselo'

...che ' stando a ciò che dicono gli esperti inglesi i primi riscontri confermano che la variante si ... Inoltre di solito i giovanissimi si infettano meno degli adulti perché hanno una minore espressione ...

Variante inglese, i primi casi a Urbania il Resto del Carlino Coronavirus: la variante inglese si diffonde maggiormente tra i bambini?

Nessuna evidenza in Gran Bretagna Nel Regno Unito, dove la variante “inglese” ormai rappresenta oltre l’80% dei casi, al King’s College di Londra hanno studiato se avesse una prevalenza differente tra ...

